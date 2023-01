Empresario fue víctima de millonario hurto en su propia casa por falsos trabajadores de gas

Falsos funcionarios de empresas públicas en Bogotá están robando al aprovechar supuestas visitas domiciliarias. Un ciudadano que fue víctima de este hecho contó su testimonio para que no le pase a otra familia.

En cámaras de seguridad quedó registrado cómo operan estos delincuentes. Primero, uno de ellos llegó en un carro Logan azul oscuro a un barrio en el suroccidente de la capital, merodeó el sector hasta identificar una casa que sería blanco del hurto.

Luego apareció un sujeto en una motocicleta vestido con el uniforme de Vanti Gas Natural, quien se dirigió a la casa de la víctima.

“Me dice: ‘vea, yo soy de Vanti que vengo hacer una revisión normal’. No teníamos conocimiento, pero como son servicios si uno no les abre le cortan el servicio, pues le abrí normalmente”, manifestó la víctima.

La revisión duró cerca de 15 minutos, pero el falso funcionario salió con la excusa de revisar el medidor del gas y sacar el talonario; en ese momento hizo un par de llamadas.

“Dice: ‘sí ingeniero, ya ingeniero, voy a terminar sí, sí’. Veo un poco de nerviosismo, pero pues yo normal”, contó el hombre.

Después de las llamadas volvió aparecer el carro azul frente a la casa del empresario, estacionó y se bajaron dos personas y en compañía del sujeto de la moto golpearon la puerta.

“Entonces cuando yo le abro al tipo, el tipo se estaciona y automáticamente ya entran los otros tipos armados, me dicen 'quieto, no grite', un montón de vulgaridades, me entran al garaje y me preguntan que con quienes estoy, yo les digo que con mi esposa y mis tres hijas”.

Fueron minutos en que el empresario y su familia sintieron impotencia, rabia y miedo; además, como se observa en varias fotografías al interior de la casa todo quedó desordenado.

“Se llevaron las joyas, relojes, lociones que teníamos, se llevaron mi iMac, se llevaron un bajo que yo tenía”, relató.

Para evitar caer en esta trampa, el Distrito lanzó una campaña de advertencia y recomienda siempre verificar.

“Acueducto de Bogotá #116, Codensa #115, Vanti Gas Natural 307 8121 o ETB 377 7777”, informó Nadya Rangel, secretaria de Hábitat de Bogotá.

El monto total del robo al empresario fue de 150 millones de pesos entre dinero en efectivo y objetos de valor. El hecho ya fue denunciado en la Fiscalía y las autoridades adelantan la investigación para dar con los responsables.