En Bogotá faltan casi la mitad de buses del SITP que se tenían previstos, advierte Contraloría

En un informe también destaca que ciudadanos han tenido que pagar $4 billones para poder cumplir con el déficit fiscal del sistema.

Usuarios ven reflejados estos problemas en el calvario que viven a diario para coger transporte público en la capital.

Germán Prieto, experto en movilidad, explica: “Cuando hay menos de los usuarios esperados, como en este caso que no está implementado el sistema en su totalidad, no solo pierden los operadores, sino que la ciudad debe poner unos recursos para no dejar caer el sistema y, por el otro lado, también tiene que ahorrar costos de operación. Por ejemplo, bajando las frecuencias, que es lo que afecta muchas veces el tiempo de espera”.

La Contraloría también resalta demoras en la chatarrización.

