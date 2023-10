En Bogotá, hay 2.699 niños que solo pueden acceder a una comida al día

Grecia Ríos es una madre cabeza de hogar con dos menores de 1 y 3 años, vive en el barrio Unir, en Engativá, en Bogotá, y todos los días se levanta pensando en cómo suplir y lograr los alimentos necesarios para sus pequeños. “Nuestros niños están muy mal alimentados, la verdad, y nos duele como mamá a pesar de que hacemos lo posible por levantar la crianza de nuestros niños de la manera mejor posible”, explica. En la ciudad, muchos niños solo acceden a una comida al día.



La situación que vive su familia es la misma de Francy Stan, quien también tiene dos pequeños por alimentar. A veces le toca a punta de agua de panela con pan: “Nos tocó eso, a veces incómodo con los niños”. También es el reflejo de lo que viven cientos de familias por la falta de una alimentación que impida que sean víctimas de la desnutrición.

Según el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, “hay desnutrición porque falta una cultura de mejores hábitos de alimentación, porque falta más acceso a frutas, verduras, proteína; porque faltan más posibilidades económicas”.

En la capital, colectivos como Caritas Felices hacen lo posible por ayudar a estos niños en claras condiciones de vulnerabilidad.

“Llegan a tu puerta a decir: ‘Profe, no tenemos un desayuno, profe no hemos almorzado’. Y saber que tú no tienes los recursos para ofrecerles… se nos sale de las manos”, cuenta su directora, Johana Sánchez.

Bogotá es uno de los territorios con mayor desnutrición en Colombia. El estudio del Banco de Alimentos advierte que hay 2.699 niños que apenas tienen una comida al día en la capital.

Panorama de desnutrición en Colombia

Los niños siguen muriendo por desnutrición en Colombia, según cuentas del Banco de Alimentos. En lo que va de 2023 han fallecido 231 menores de edad por causas asociadas a esta situación, un promedio de cinco cada semana.



A la par de esta cifra, crece el número de niños diagnosticados con desnutrición en Colombia. Eso repercute en que sus cerebros no se desarrollan por la falta de alimentación, pues muchos de ellos solo alcanzan a ingerir una sola comida al día.

“Hoy en Colombia tenemos 560.000 niños menores de 5 años con una enfermedad que se llama desnutrición crónica, a estos 560.000 niños no les está creciendo el cerebro. Estos niños, ya está demostrado, es que van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta”, explica Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

Pero mientras un niño muere de hambre, desde diferentes sectores se está botando la comida, literalmente.

“En Colombia estamos botando 9.7 millones de toneladas de alimentos, un ejemplo para entender esa cifra: con los alimentos que estamos botando, podríamos llenar 485.000 tractomulas de comida. Si pusiéramos esas tractomulas en fila desde Bogotá, podríamos ocupar toda la carretera hasta Santiago de Chile”, señala Buitrago.

Los territorios con más niños muertos por desnutrición en Colombia son La Guajira, Chocó, Cesar, Bolívar y Magdalena.