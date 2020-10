En Bogotá roban a 214 personas cada día: ¿qué está haciendo la alcaldía?

Las imágenes de delincuentes en motos asaltando conductores, de otros hurtando en establecimientos comerciales y más arrebatándoles las bicicletas a los ciudadanos son el pan de cada día en las redes sociales. Ese es el reflejo de las cifras que indican que en Bogotá roban a 214 personas al día, es decir, nueve cada hora.

¿Qué se está haciendo para evitar estos números que se vuelven en un dolor de cabeza para los capitalinos? Hugo Acero, el secretario de Seguridad de la capital, habló en Noticias Caracol al respecto.

Lo primero que dijo el funcionario es que el número de robos en Bogotá ha disminuido en comparación con 2019: “para el mismo periodo, diario eran 339. Tenemos una reducción importante en el tema de hurto. Pero además, de los 12 delitos que hacemos seguimiento de manera permanente con Policía, exactamente sobre 10 tenemos reducción: tenemos dos delitos que nos preocupan, el hurto de bicicletas y el homicidio, que ha crecido”.

“Dentro de las cifras de hurto total, está el de bicicletas, una de las modalidades que nos preocupa. El hurto a celulares ha venido cayendo, pasamos de 163 hurtados a diario, a 123”, indicó.

¿Y qué pasa con el robo de vehículos?

“Se ha mantenido en todos los meses una disminución. En el acumulado del año tenemos una disminución del 15 por ciento, el año pasado ocurrieron 2.737 hurto a automotores, este año van 2.329, 408 casos más (que el año anterior). Nos preocupa que está igualando las cifras del año anterior”.

"Hemos desactivado tres bandas, no es gente que amanece con hambre y sale a robar un carro a ver dónde lo vende, es crimen organizado, entre 8 y 12 personas actúan. Tenían entre 30 y 40 casos documentados. Terminaron todos en la cárcel, porque son muy buenas investigaciones”, manifestó Acero.

Además, reveló que las autoridades planean desarticular otras cuatro bandas de este tipo, dedicadas al hurto de automotores.

“Vienen afectando localidades como Kennedy, Engativá, Puente Aranda, y algunas localidades que, llama la atención, han construido edificios y no tienen suficiente cantidad de parqueaderos y la gente tiene que dejar en las noches su carro en la calle”, explicó.

También, dijo Acero, se inició una campaña para que los bogotanos cuiden sus carros de las manos ajenas.

“El 60 por ciento de los carros que se robaron en Bogotá es porque los dejaron en la vía pública”, señaló.

¿Cómo saben que van a desarticular cuatro bandas?

"Porque desde comienzo de año, conjuntamente, entre Policía y Fiscalía, comenzamos a en el reconocimiento de estructuras criminales en Bogotá. Hemos identificado no solo en el tema de hurto a vehículos, también narcotráfico, homicidio, sicariato. En automotores, este año, hemos hecho seguimiento a siete, ya desarticulamos tres”, manifestó.

El Distrito va a habilitar un plan piloto de espacios de estacionamiento en vía pública, ¿cómo se les garantizará a los bogotanos la seguridad?

“No va a ser en toda la ciudad, habrá sitios donde tendremos cámaras, tendremos unos niveles de seguridad que nos permita que la gente pueda dejar el vehículo ahí y que de manera específica podamos garantizar la seguridad. Lo que sí no podemos garantizar en un policía por cada carro. Lo que está pasando en las noches es que, en los edificios donde no hay parqueaderos, los carros terminan en la calle. Hay gente que no paga parqueadero, simplemente lo deja en la calle y, cuando regresa, el carro ya no está”, advirtió el funcionario.

Por eso, llamó a la conciencia de cada ciudadano. “No podemos poner un policía por cada carro”, reiteró.

¿Qué carros se roban en Bogotá?

"Son cuyas marcas están en el servicio público, en taxis. Los colores rojo, blanco y negro, porque visualmente son los que más atraen. También de estas características pero nuevos, porque los venden no solo en Bogotá, también en otras ciudades del país y fuera del país, porque también están exportando, son estructuras organizadas”, denunció.

Acero, además, llamó la atención de quien compra autopartes robadas.

Hurto a bicicletas

En Bogotá se roban 29 bicicletas a diario. Al respecto, Acero dijo que hay controles sobre la ciclorruta de la carrera Séptima. Según él, "se logró disminución de hurtos en la zona de Chapinero, Teusaquillo y zona del centro", pero el fenómeno "se traslada a Kennedy, Bosa, Engativá y Suba".

Finalmente, el funcionario dijo que se detuvieron dos organizaciones dedicadas al hurto de estos vehículos, y que el robo se enfoca, mayormente, a bicicletas que no son de gama alta.

¿Cuáles son las bandas?

“Más que microtráfico, lo que tiene la ciudad es narcotráfico. Tiene un alto consumo, abastece ese alto consumo, pero además Bogotá es un lugar de paso y almacenamiento, todo lo que viene del Llano se almacena aquí. Del sur del país se ingresa marihuana, deja abastecimiento y sale a otras ciudades”, expresó.

“Hemos caracterizado más de 200 bandas y hemos golpeado este año más de 150 entre pequeñas y grandes bandas”, dijo.

Frente al robo de bicicletas, Acero señaló que han sido detenidas cerca de 700 personas. Y denunció que salvo a quienes han logrado demostrarles otros delitos, como homicidios o que tenían antecedentes, los criminales terminan en libertad.

Y también aseguró a aquellos extranjeros que son detenidos y luego quedan en libertad, son deportados con Migración Colombia.