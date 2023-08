En cárcel La Modelo, abogado detenido se convirtió en el bibliotecario de otros presos

En la cárcel La Modelo de Bogotá algunos detenidos también aprovechan el tiempo leyendo y un abogado se ha convertido en el bibliotecario de otros presos.



Se trata de Juan Carlos Orjuela, quien cuenta que sus compañeros en la cárcel La Modelo siempre le "dicen doctor".

"Creo que es por mi profesión, pero también porque me doy el lujo de asesorar en los títulos bibliográficos, me sé todo el inventario de la biblioteca al derecho y al revés, y creo que me respetan por esa función", afirma.

¿Y qué es lo que más leen los privados de la libertad?

“El título con mayor consulta, claramente, es el Código Penal, es un interrogante, es nuestra forma de vivir nuestro día a día, siempre tenemos un interrogante para poder recuperar nuestra libertad o conocer nuestra situación jurídica", dice Orjuela.



¿Qué otros libros se leen en la cárcel La Modelo?

"En novela histórica podemos encontrar a Julia Navarro con diferentes títulos, tenemos también en crónica Voces de Chernobyl, que es un libro muy pedido por toda esa radiografía que genera de ese momento tan difícil en la historia de nuestra humanidad y El poder del ahora, que es de autoayuda, que genera un proceso reflexivo hacia el pasado para que podamos sanarnos y vivir el presente a plenitud", señala Orjuela.

Y es que para Juan Carlos Orjuela estar en la cárcel se convirtió en una oportunidad para crecer y los libros le han dado otra a él y a muchos de sus compañeros, pese a lo complejo de estar tras las rejas.

“Nos permite reconocer nuestros errores, nos permite mirar que hay una segunda oportunidad, que hay un nuevo proyecto de vida y encontrarle sentido a lo que en el pasado no teníamos, no lo encontrábamos”, reflexiona.

Juan Carlos relata que los internos devuelven los libros a tiempo y en buen estado. Dice que su intención cuando salga de la cárcel es regresar, pero para ayudar a quienes quieren ir a lugares insospechados a través de los libros.