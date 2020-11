En coma inducido está el ciclista arrollado por taxista que, tras del hecho, lo dejó botado

En un cruce de la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá, en el sur de Bogotá, Jhonny Andrés Cruz, que se movilizaba en su bicicleta confiando en la luz verde del semáforo, fue arrollado por un taxi que hizo un giro indebido.

Este hombre de 32 años, que se dirigía sobre las 9:30 de la noche para su casa, fue trasladado por sus familiares a un centro asistencial, donde permanece en delicado estado de salud.

“Está en coma inducido, está intubado, tiene sangrado en la cabeza”, relató su esposa, Julieth Londoño.

Lo que más sorprende a la familia de Jhonny es que una ambulancia que pasó muy cerca del accidente no lo atendió. “Nadie le prestó auxilio. Donde no hubiera tenido él fuerzas para habernos llamado, se nos muere allá, porque él nos llamó, me dijo ‘venga que me atropelló un carro’ y estaba muy mal”, dijo un allegado.

Tras la denuncia de la familia en Noticias Caracol, la Policía asignó un equipo especial de criminalística y automotores para verificar las cámaras de seguridad en el sector y poder ubicar al taxista que arrolló, huyó y hoy tiene en cuidados intensivos a Jhonny.