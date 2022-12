En cuidados intensivos está menor apuñalado por ladrones a la salida de colegio en el sur de Bogotá

El joven de 16 años fue abordado por un grupo de delincuentes que se la tenían velada. Días antes ya lo habían robado.

Tanto padres de familia como directivos del plantel aseguran que no es la primera vez que ocurren hechos similares en inmediaciones del centro educativo.

“No contentos con que le robaron el morral, lo esperaron a la salida. No contaban con que el hermano mayor estaba ahí también esperándolo. Cuando él ve que quieren agredirlo, pues interviene, hay forcejeo, hay de todo y le mandan una puñalada”, narró el padre del joven herido.

Las autoridades locales aseguraron que ya tomaron acciones para prevenir que la salida del colegio no se convierta en un peligro. Entre tanto, la Policía dijo que se están recopilando pruebas para procesar a los agresores.