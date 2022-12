Enfrentamientos entre Comerciantes, CTI y Policía se registraron en el centro comercial Puerto Libre, ubicado al occidente de Bogotá.

Vendedores dicen que hubo irregularidades en el procedimiento de incautación.

"Se llevaron todo, no me dejaron ni papeles ni nada, ni certificaron ni nada ni pidieron cámara y comercio, no pidieron nada", aseguró uno de los comerciantes.

Advierten, además, que algunos perdieron casi 20 millones de pesos en mercancía.