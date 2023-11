En el aeropuerto El Dorado, 100.000 viajeros sufren demoras y cancelaciones de vuelos: ¿qué pasa?

Varios viajeros continúan con dificultades por cuenta de fallas en la operación aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aunque, el viernes 17 de noviembre de 2023, la Aeronáutica Civil aseguró que todo estaba solucionado, la realidad es otra para 100.000 personas que se han visto afectadas.

La empresa Avianca explicó a través de un comunicado que, el sábado 18 de noviembre, solo en su aerolínea resultaron afectados 34.000 pasajeros por demoras en sus vuelos, 7.130 sufrieron cancelaciones y 1.900 personas perdieron sus conexiones aéreas.

#Viajeros. ⚠️ Sabemos que han sido días difíciles, las restricciones de control de tráfico aéreo de ayer y la implementación del Programa de Demoras en Tierra por mal tiempo hoy, han provocado demoras y cancelaciones. Les contamos qué estamos haciendo para protegerlos: 👇 pic.twitter.com/SAmZ3kK9LP — avianca (@avianca) November 19, 2023

Solo entre el sábado y el domingo de este fin de semana se han visto perjudicadas unas 100.000 personas de las diferentes aerolíneas que operan en el aeropuerto El Dorado.

Cristian Meza, pasajero argentino afectado, dice que se quedó varado en Bogotá. “No conozco a nadie. Tengo los tiquetes comprados. No me han querido cambiar de horarios y no me han querido dejar pasar. He perdido tres vuelos. Expliqué mi situación y la única solución que me dan es que vuelva a comprar mis vuelos”, dijo.

Por otra parte, Gustavo Pavón, otro pasajero que se ha visto perjudicado, se queja porque el vuelo que tenía este domingo, 19 de noviembre, a la 1:15 de la tarde, se lo cambiaron para el día siguiente a las 7:15 de la mañana.

Lina María Delgado denuncia que está angustiada porque va viajando con su madre, una paciente diabética y adulta mayor, y no tiene los medicamentos necesarios para poderla tratar debido a las fallas en el Aeropuerto El Dorado. “No tengo medicamentos para mi mamá”, expresó.

Noticias Caracol intentó comunicarse con un vocero de la Aeronáutica Civil, pero no ha sido posible. El último pronunciamiento de la entidad fue a través de la red social X, donde dice que la situación se ha presentado por cambios en la dirección de uso de las pistas del Aeropuerto El Dorado, debido a vientos cruzados, y que el personal de tránsito ha venido trabajando para asegurar la eficiencia del sistema.

#AtenciónViajeros | Por cambios en la dirección de uso de las pistas en el @BOG_ELDORADO, por vientos cruzados, se presentaron demoras en algunas operaciones aéreas.



El personal de tránsito aéreo ha venido trabajando incansablemente para asegurar la eficiencia del sistema. — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) November 18, 2023

Lo más grave para los viajeros es que la causa de estas fallas no es de las aerolíneas. Por lo tanto, estas no están en la obligación de cubrir los gastos de los afectados.