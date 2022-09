En el baño de un colegio, niño de 8 años fue abusado por un compañero: grave denuncia

Un niño de 8 años fue abusado sexualmente por un compañero en el baño de un colegio en Bogotá, según la denuncia de la misma víctima, que le contó el horror de lo vivido a su mamá cuando llegó a su casa.

“Me dice ‘mamá, no puedo orinar ni hacer popó’, yo me extrañé y le dije ‘¿qué pasa, papi?’. Es muy tímido y me dice ‘mamá, lo que pasa es que un niño en el colegio me siguió, yo me escondía, y yo volvía y salía y corriendo y él me encontró, me empujó muy duro del brazo, me llevó al baño y me bajó los pantalones’”, le relató el menor a su madre.

La mujer lo llevó de inmediato a un centro asistencial para ser valorado, donde se activó la ruta blanca que identifica estos casos que involucran a menores de edad.

“De una vez me lo hospitalizaron toda la noche y todo el día hasta las seis de la tarde, que me le dieron salida”; el dictamen fue “abuso sexual”, reveló la madre del niño de 8 años.

El papá de la víctima confesó que se sienten “francamente frustrados como familia porque el niño agresor va a seguir en el plantel educativo, mientras el mío toca salir a buscar colegio para ver dónde termina su año escolar”.

La ley colombiana establece que los menores de 14 años son inimputables, es decir que no podrán ser llevados ante la justicia para responder por sus actos. Pero, entonces, ¿qué pasa en estos casos?

El abogado penalista Ricardo Burgos explica que “tanto victimarios como víctima deberán ser sometidos a un análisis de garantías por parte del Instituto de Bienestar Familiar para revisar su educación y entorno. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? La reparación de los delitos causados por estos menores de edad será indemnizada por los tutores, representantes legales o padres de los menores”.

Por su parte, el abogado penalista Saul León recalca que por ser menores de edad “pueda que penalmente no sean responsables frente al código de infancia y adolescencia, pero si algún padre de familia o docente tenía la responsabilidad y la protección de estos menores y no ejerció tales obligaciones, podría estar legalmente llamado a responder desde el punto de vista económico y patrimonial”.

La Secretaría de Educación de Bogotá manifestó que una vez conocieron el caso del niño de 8 años se activó la ruta de atención en el sistema de alertas, la Policía de Infancia y Adolescencia se presentó en el hospital y notificaron al ICBF. Asimismo, desde la estrategia de la respuesta integral de orientación pedagógica (RIOP) especialistas le brindan acompañamiento al pequeño, su familia y su agresor.

Si usted es víctima de abuso sexual o conoce de algún caso, puede denunciar en las siguientes líneas: