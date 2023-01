En el centro de Bogotá defenderán con cadena humana los negocios ante nueva jornada de paro

Los comerciantes reemplazarán los cartones y tablas por sus propios cuerpos. La mamá del presidente Duque fue a realizar compras en el sector.

Trabajadores del comercio del centro de Bogotá se distribuyeron en distintos puntos para mantener el comercio abierto durante las manifestaciones de este miércoles 4 de diciembre por el paro nacional . Además de cuidar los locales de posibles vándalos, piden que los marchistas no interfieran para que sus clientes puedan llegar a comprar.

"Lo que yo haría sería defender mi negocio, porque es el patrimonio por el que he trabajado toda la vida, para que vengan unos vándalos a destruir lo que uno ha forjado toda la vida", dijo un integrante de la cadena.

Los trabajadores del comercio se rotan para mantener la cadena humana, incluso, para defenderse de posibles vándalos. Ellos señalan que esta temporada es su oportunidad para obtener buenos resultados, por lo que no están dispuestos a cerrar.

Según Fenalco, las pérdidas del comercio en estas jornadas de paro ya superan el billón de pesos.

Por otro lado, los comerciantes recibieron la visita de la mamá de presidente Iván Duque, Juliana Márquez. Además de hacer unas compras, invitó a apoyar el comercio en todo el mes de diciembre.

La cadena humana estará en sitios como la carrera décima, la carrera séptima y el sector de San Victorino, escenarios que normalmente protagonizan marchas, pero también desórdenes.