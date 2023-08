En Engativá, la comunidad quemó la moto de señalados raponeros

Cansados de la inseguridad, habitantes y comerciantes de la localidad de Engativá quemaron la moto a dos ladrones que, según la comunidad, habían participado en robo de un celular a una transeúnte. El hurto ocurrió sobre la avenida que divide a los barrios Luján y Villa Luz.



Juan Pablo Bueno, líder comunitario de Engativá, aseguró que los sujetos le raparon el teléfono a una señora. Un ciudadano se dio cuenta más adelante y les tumbó la motocicleta, en ese momento más personas se unieron y empezó la arremetida tanto hacia los delincuentes como a su medio de transporte.

Unos la emprendieron contra la moto y otros atacaron a los señalados del robo a la mujer.

Según el líder comunitario, esto ocurre “porque ven que la justicia no está operando y ven que al hacer estas acciones logran por lo menos que no se puedan transportar en futuras fechorías”.

Finalmente, los sujetos quedaron a disposición de las autoridades, quienes recomendaron no incurrir en casos de justicia por mano propia.

Otra quema de moto a ladrón en Bogotá

Un ladrón en Bogotá, al que la comunidad retuvo y golpeó antes de entregarlo a las autoridades, se puso a llorar cuando vio cómo quemaron la moto en la que se movilizaba porque, al parecer, era de su mamá y la había sacado a escondidas.

El hecho se registró el 28 de julio en el barrio Eduardo Frey de la localidad Antonio Nariño, cuando el delincuente empezó a perseguir a una mujer por varias calles y en una cuadra oscura la atacó.

“El man venía como siguiéndome porque dejó la moto con las llaves y dio la vuelta. Había unos chicos afuera y él de una vez salió con un puñal y me botó, me pegó una patada en la espalda y me jaló el bolso. Yo le dije ‘no me haga nada, por favor váyase’”, relató la joven asaltada.

Cuando los residentes del barrio se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo fueron tras el ladrón y lo retuvieron.

“La comunidad llegó y tomó justicia por cuenta propia, le quemaron la moto y cuando lo iban a empelotar le cogieron cinco celulares”, afirmó la mujer que fue asaltada.

Según pudo conocer el Ojo de la Noche, la moto del ladrón en Bogotá estaba a nombre de una mujer y se cree que posiblemente pertenece a la madre del sujeto, de ahí sus lágrimas cuando se lo llevaron los uniformados, a quienes les habría dicho que la sacó a escondidas para hacer de las suyas.