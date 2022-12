En este barrio de Bogotá se han robado cinco carros en menos de dos semanas

Ladrones no perdonan ni siquiera que los vehículos estén dentro de los garajes. Pese a pactos, policías no dan abasto, dicen residentes.

En la localidad de Engativá se han registrado los hurtos de los que tampoco se salvan los transeúntes o quienes van en bicicleta.

La más reciente víctima dice que se llevaron su vehículo sin importar que fuera de gama baja.

Piden mayor acompañamiento de las autoridades, pues aunque las rondas sí se hacen, los uniformados no logran evitar el hurto.