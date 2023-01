En intento por robar camioneta, ladrones disparan a lo loco e intentan matar al dueño del carro

La víctima arrolló a un delincuente que, iracundo, lo siguió hasta su casa para asesinarlo. Un guardia de seguridad resultó herido.

“Estaba parqueando en reversa cuando llegaron dos hombres en una moto. Estaba con el vigilante, a él lo entraron a la fuerza (al estacionamiento). Cuando el vigilante logra zafarse, yo le eche la camioneta encima (al ladrón)”, narró la víctima sobre lo sucedido en la localidad Antonio Nariño, sur de Bogotá.

Publicidad

Arrinconado, uno de los ladrones comenzó a disparar contra el dueño, que salió ileso y corrió hacia una casa a refugiarse. El delincuente lo persiguió.

“Se entra al inmueble a rematarme y me grita: ‘lo voy a matar’. Donde yo no tenga la fuerza para subirme a un tercer piso, el man me mata”, contó angustiado.

Autoridades se percataron del asalto y llegaron al lugar: un ladrón emprendió la huida y el otro los confrontó.

“Cuando el policía llega, se va detrás del otro y por la potencia de la moto no lo puede alcanzar”, aseguró la víctima.

Publicidad

Sin embargo, uno de los delincuentes sí fue capturado.

A los sujetos les encontraron siete celulares que, según agentes, habían robado durante el día. Ahora le siguen la pista al hombre que escapó.