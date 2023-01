En la calle de las peleas, bicitaxistas agarraron a puños a conductor porque no les dio vía

Mientras unos lo golpearon, otros arremetieron contra su taxi. El acto de intolerancia, ocurrido en el suroccidente de Bogotá, quedó registrado en este video.

La agresión se presentó en el barrio Rincón de Techo, donde a diario los conductores luchan contra los huecos y baches.

Pero esta pelea no ha sido la única. Otro taxista consultado por Noticias Caracol afirmó que en alguna ocasión un bicitaxista dañó su carro y, cuando le hizo el reclamo, llamó a más compañeros para amenazarlo y no responder.

Y es que, en el intento de encontrar la parte de la vía menos dañada, algunos conductores invaden otros carriles y es ahí donde se generan las disputas.

Habitantes del sector han instaurado tutelas y derechos de petición para que les reparen su única vía de entrada, pero las respuestas que reciben solo se quedan en palabras y las intervenciones no se evidencian.