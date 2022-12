En la cara le dispararon a humilde vendedora que vio cómo asaltaban un bus en Bogotá

Ocurrió el sábado y la mujer aún tiene el proyectil en la garganta. Los criminales están libres, dicen testigos. ¡Indignación!

El robo, del que fueron víctimas diez pasajeros de un alimentador, se dio en el barrio Bogotá segundo sector, en Ciudad Bolívar.

Los dos delincuentes se bajaron del bus y “al ver que los estábamos mirando empezaron a dispararnos”, relató una mujer que presenció el hecho.

“Yo alcancé a entrarme con mi bebé, a ellos no les importó que hubiera niños, había tres niños”, agregó.

Uno de los tiros impactó en la vendedora de empanadas, que “tiene una bala en la garganta”, dijo otro testigo de lo sucedido.

La víctima fue remitida al Hospital Meissen y luego a la Clínica de Occidente, donde está recluida.

“El sábado estaba más o menos, porque también afectó parte de la lengua, pero ya no puedo hablar, ya tiene demasiado inflamada la cara, ya no tiene dientes, ya le está generando una infección y no pasa nada”, denunció una allegada de la mujer, madre de dos niñas.

Amigos de la víctima esperan justicia y que la EPS no tarde más en brindarle la adecuada atención médica.