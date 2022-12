En libertad están hombres que le cortaron la cara a una mujer

Un video muestra cómo Andrea Tenjo fue agredida por un hombre que posteriormente huyó en una motocicleta con su cómplice, el 5 de noviembre de 2015.

La víctima salía de un conjunto residencial ubicado en Patio Bonito, luego de haber dejado a su hijo de 4 años en el jardín infantil, cuando un sujeto se acercó a ella y, al parecer con un bisturí, cortó su rostro.

“No sé por qué me atacaron. Lo único que sentí fue un golpe en la cabeza y quedé inclinada”, narró Tenjo sobre el ataque.

Según ella, imágenes muestran que sus agresores la venían siguiendo antes de que dejara a su hijo.

Los dos sujetos, aseguró, fueron capturados pero al siguiente día “un juez, sin pasar (el caso) a un tribunal de garantías, los deja libres”.

Uno de ellos aceptó cargos y al otro agresor no lo han encontrado. Sin embargo, afirma, “fue capturado nuevamente el 4 de agosto por otro delito, que tampoco veo por qué lo dejan libre si es grave”.

Secuelas físicas y psicológicas

Sin trabajo, Tenjo cuenta que por la lesión no pueda darle el sol, no puede caminar demasiado, su rostro se inflama y el músculo lesionado no reacciona.

Sobre su situación psicológica afirma que pasaron casi dos meses antes de que quisiera volver a verse frente al espejo. Además teme salir a la calle “sin saber si van a matarme porque (los agresores) están libres, lo dejaron así como si no hubiera pasado nada”.

Su hijo, sostiene, también está afectado. “Es muy duro que me diga todos los días ‘mami, ¿vas a venir?’, es difícil”.

La víctima estudia para convertirse en auxiliar de enfermería, pero dada su lesión –que cubre con un tapabocas– no ha conseguido un trabajo que le permita costear los gastos del próximo semestre y la manutención de su pequeño.

Considera que por su lesión “no sirvo para lo que ellos (posibles empleadores) esperan”.

Tras la agresión, la joven madre dejó su casa y, como ella dice, ha errado con su hijo de casa en casa porque se siente insegura.