En los zapatos de un conductor de TM: las ‘maromas’ que deben hacer por culpa de los imprudentes

Además de los colados que se atraviesan y los usuarios que se bajan por donde no deben, en ocasiones deben sortear el mal estado de las vías.

Manejar un bus biarticulado que pesa 40 toneladas, con 18 metros de largo y con 250 pasajeros, es una tarea complicada que se hace más pesada por culpa de la falta de cultura ciudadana.

Según cifras oficiales, doce usuarios que intentaron colarse o salir indebidamente del sistema murieron atropellados en el 2018. En 2019 han aumentado los atropellados. Aunque no se han registrado muertos, sí hay reporte de diez heridos en apenas dos meses.

La mayoría de los conductores que han atropellado a usuarios temerarios no superan el trauma ni siquiera con asistencia psicológica y familiar.

Con su bebé en brazos, padres cruzan carril de Transmilenio para colarse