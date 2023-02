En medio de bloqueo del portal 20 de Julio, conductor se metió debajo de un bus

Un conductor del sistema de Transmilenio se acostó debajo de uno de los buses articulados para impedir que se levantara el bloqueo del portal 20 de Julio, que afectó a cerca de 150 mil personas que necesitan el servicio para trasladarse hacia el centro y norte de Bogotá.

La protesta inició a las dos de la madrugada de este jueves 16 de febrero.

Cuando las autoridades intentaron sacar a un trabajador de Transmilenio de debajo de uno de los buses articulados, se presentó el enfrentamiento entre algunos miembros del Esmad con los conductores que protestaban.

Con gases lacrimógenos dispersaron a las personas.

Uno de los empleados del sistema articulado le dijo a Noticias Caracol que el bloqueo del portal 20 de Julio se dio para protestar contra la “mala calidad de vida que tenemos acá, porque acá estamos trabajando entre 14 y 16 horas, por los descansos, no tenemos tiempo para estar con nuestras familias, vivimos de esclavos, casi que vivimos ya es en la empresa”.

Los operarios de Transmilenio, el SITP y los alimentadores exigen “buen trato, buenas tablas, las vacaciones, todo el tema que nos refiere a la parte operativa. No contamos con servicio de baño en ninguna de las estaciones”.

En uno de los carteles puestos en el bloqueo del portal 20 de Julio, sindicato Ucontransmi expresaba: "Luchando por la dignidad y seguridad de usuarios y trabajadores del sistema. No más sanciones arbitrarias, no más descuentos ilegales de los salarios, no más jornadas extensas. Empresas privadas se enriquecen a costa de usuarios y trabajadores maltratados”.

Sobre las ocho de la mañana, Transmilenio informó que ya se habían habilitado los servicios troncales desde el Portal 20 de Julio.

También fue retirado el bus que había sido atravesado en la entrada del portal y la atención a los usuarios se fue normalizando paulatinamente.

Trabajadores y representantes del sistema de transporte adelantan una mesa de diálogo para atender las peticiones de los manifestantes.

