En medio de un choque, operario del SITP denuncia agresión y amenazas por parte de otro conductor

Tras estrellarse se dio una disputa en donde la persona del vehículo particular al parecer agredió con una piedra al trabajador del bus.

“Que me grabara bien la cara de él, que me iba a matar. Se baja y coge una piedra y me la lanza por la ventana y me golpea la cabeza fuertemente”, aseguró Carlos Pinzón, conductor del SITP que transitaba por la carrera 153 con 99, en la localidad de Suba, y que recibió 10 días incapacidad.

Autoridades aseguran que se encuentran en la búsqueda del agresor. “Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no caigan en estos hechos de intolerancia ya que pueden generarse lesiones graves entre las personas”, dijo el coronel Diego Fernando Vásquez, comandante de la Policía de Suba.