En menos de 24 horas, juez deja libre a mujer señalada de raptar a bebé en Bogotá

“Temo por mi vida”, dijo la mamá del niño tras recibir una llamada de la familia de la presunta secuestradora. Quedó en libertad por irregularidades en captura.

“Ella tiene un hermano policía, no sé en qué pueda influir” eso, reveló Alexandra Colorado, madre del bebé de 2 meses plagiado el fin de semana y devuelto a su hogar en siete horas.

“Al día siguiente del rescate de mi bebé los familiares de ella nos llamaron a amedrentarnos diciendo que me iban a demandar porque lo que yo estaba diciendo era falso”, dijo la joven.

Y es que la supuesta secuestradora le aseguró al juez que nunca se robó al niño, sino que la mamá se lo había regalado.

Alexandra agregó que solo vino “a saber dónde vivía ella el día del rescate de mi bebé”, mientras que la mujer “tiene todos mis datos, sabe hasta dónde estudian mis hijos”.

Se ganó la confianza de una madre en redes sociales para raptar a su... El abogado penalista Marlon Díaz explicó que el juez tomó la decisión de dejar a la presunta delincuente en libertad tras determinar “que la actuación de la policía no había tenido control por parte de un fiscal y que había ingresado (a la casa donde estaba el niño) sin tener orden previa del mismo”.

Sin embargo, Díaz indicó que el juez debió analizar el caso “desde la óptica de si existía o no flagrancia”.

“Estaba un bebé que había sido secuestrado hacía unas horas y por tanto podíamos estar ante una situación de flagrancia y frente a esas circunstancias podía la policía en esas condiciones ingresar” a la vivienda, añadió.

Solo en Bogotá, el 54% de los delincuentes capturados son liberados casi de inmediato.