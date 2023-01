En plena audiencia, un fiscal rompe en llanto y deja a todos atónitos

“Llevo diez días soportando ataques de todos. Uno aquí hace el papel más difícil y todo el mundo lo señala”, dijo ante un juzgado en Bogotá.

El fiscal tomó la palabra en plena audiencia y, con la voz entrecortada, dijo: “llega un momento en el que uno se cansa… estoy a punto de renunciar”.

Además de hablar de los “ataques de todos”, el funcionario se quejó por la supuesta falta de elementos para realizar eficientemente su trabajo.

“Trato de hacer mi trabajo, lo mejor posible (...) no tenemos teléfono, no tenemos papel y es imposible, ya no más", acotó.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que el hombre estaba bajo mucho estrés y una situación familiar difícil, pero que la catarsis en la audiencia no tiene que ver con la falta de papel ni elementos para trabajar.