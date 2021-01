En protesta por cuarentena estricta, comerciantes de Suba y Engativá bloquearon las vías

Comerciantes de las localidades de Suba y Engativá en Bogotá protagonizaron bloqueos en las principales vías. Ellos se manifestaron debido a que varias UPZ entrarán en cuarentena estricta , medida que se dictó para evitar más contagios de coronavirus COVID-19 .

Uniformados del Esmad intervinieron la manifestación, a la altura de la avenida Ciudad de Cali con calle 139, para desbloquear las vías.

Este aislamiento por zonas específicas obligará a más de un millón 200 mil personas a estar en sus hogares.

“Cerrar nuestros negocios es tener un ingreso menos y más en este momento tan difícil”, manifestó una comerciante de Suba.

A partir de las 00 horas del sábado y hasta el 12 de febrero, 347 barrios entrarán en confinamiento estricto.

Conozca dando clic aquí cuáles son las UPZ que entrarán en confinamiento estricto.

Publicidad

Entretanto, a partir de este viernes 29 de enero, en el horario de 10 de la noche a 4 de la mañana, habrá restricción de la movilidad. Esa medida se dictó hasta que Bogotá salga de la alerta roja que se decretó por los contagios de coronavirus y la ocupación de las camas UCI.

“El fin de semana no habrá cuarentena general, se puede salir, caminar, estar al aire libre, pero no se puede tener riesgos de aglomeración, eso significa que no habrá ciclovía, ni apertura de parques metropolitanos”, comentó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

La ocupación de camas de UCI en el distrito se ubica en 90,8%.