¿En qué terminó la discusión de turistas mexicanas con taxista en Bogotá por costo de la carrera?

Hace unos días se viralizó en redes sociales un altercado que tuvo un taxista en Bogotá con dos turistas mexicanas. Ellas alegaban que el conductor les estaba cobrando de más por una carrera y llamaron a la Policía. En su defensa, el taxista decidió grabar los hechos.

Recientemente, se conoció otro video en el que el conductor da su versión de lo que pasó y cuál fue el desenlace de la pelea, según él, por $2.000.

“Nunca pensé que el video se iba a volver tan viral, casi 20 millones de vistas”, manifestó.

Lo ocurrido causó bastante indignación por parte de ciudadanos en México, que aseguraron sentir vergüenza por la actitud de sus compatriotas.

“Quiero pedirle mil disculpas al pueblo de México, no quería generalizar. Solamente quiero recalcar que el pueblo de México, el 99.9 por ciento que he tenido el gusto de conocer acá en Colombia han sido excelentes personas, muy gentiles, incluso hasta propina me han dado”, aseguró el taxista.

El conductor explicó en detalle qué fue lo que pasó: “Yo había tomado el servicio con las muchachas, me dijeron que iban ahí cerca del aeropuerto, yo les dije que la tarifa valía más o menos $8.000. No tuve presente o nunca me dijeron que tocaba darle la vuelta al aeropuerto, por ende, ya iba a marcar un poco más. La tarifa total fue de $10.000”, señaló.

De acuerdo con el taxista, la carrera había marcado 72 unidades y él cobró por el servicio en total $10.000 sumando el recargo de festivos, pues era un domingo.

“Ellas me pagaron con un billete de $10.000, yo les dije que era completo”, agregó.

Sin embargo, ya que él había dado un precio con anterioridad, ellas no estaban conformes.

“Empezó la discusión, empezaron a agredirme verbalmente diciéndome que yo era un ladrón y un sinfín de cosas, me dijeron que tenían mucho miedo y que iban a llamar a la Policía, yo les brindé el número, que era 123”, dijo el conductor.

En ese momento, según su versión, comenzó a grabar: “Cuando vi que ellas llamaron, yo tomé la decisión de tomar el video”.

Finalmente, él decidió esperar afuera del vehículo a que llegara la Policía: “Los patrulleros lo único que hicieron fue colaborarme”.

Incluso, dijo que uno de los patrulleros iba a darle los $2.000 a las jóvenes, pero el taxista decidió devolverles el dinero.

“Yo preferí darle los $10.000 y terminar así lo que había sucedido”, exclamó.

El conductor también les pidió disculpas a las turistas por lo que pasó: “La verdad entiéndanme que me tenían un poco de mal genio y me sentía vulnerable”.