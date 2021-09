¿En qué va el caso de Ana María Castro?

Durante la audiencia con la que inició el juicio, la médica que realizó la necropsia de Ana María Castro reveló que la joven presentaba lesiones en la cabeza, los pulmones y el hígado.

Nidia Romero, mamá de Ana María, dice: “Yo comparto la idea de que algo pasa dentro de la camioneta… ella es golpeada y después la lanzan de la camioneta; me acojo a la verdad procesal que maneja la Fiscalía”.

Agregó también que “a ella solo le había escuchado de Paul Naranjo, varias veces la recogió en la casa, de Mateo no me había hablado y obviamente de Julián tampoco porque Julián es un amigo de Paul, entonces no tenía nada que ver con ella. Ella me había dicho que Paul era un pretendiente intenso”.

En esta audiencia los abogados de cada una de las partes y la Fiscalía mostraron todas sus cartas.

Vea aquí la entrevista completa.