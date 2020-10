¿En qué va el corredor verde de la carrera Séptima?

En seis ocasiones ha fracasado la transformación de la carrera Séptima de Bogotá . Este séptimo intentó, que ha sido llamado corredor verde, es liderado por Diego Sánchez, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El funcionario explicó en qué va y qué tiene de especial.

Diego Sánchez: “En este proyecto lo que estamos planteando básicamente es que respetemos varios aspectos que en otras ocasiones quizás han quedado a un lado o con menos importancia. Uno es el espacio público incluyente, necesitamos que en el corredor verde de la Séptima haya mucho más espacio, que cumpla con todas las normas de accesibilidad universal, que cualquier persona pueda caminar o pueda estar en diferentes sitios para moverse sin ninguna dificultad”.

“Lo otro es que tenemos que tener una armonía total con el entorno, con la naturaleza, con los cerros orientales, con el entorno histórico, patrimonial, arquitectónico que tiene el corredor”, añadió.

"Esas son las tres características. No es que nosotros las hayamos definido, solo es que las definimos conjuntamente en una discusión con el Concejo de Bogotá para el Plan Distrital de Desarrollo; hay un artículo que dice que exactamente cuáles eran esas características”, aseguró el funcionario.

¿Qué garantiza que en esta oportunidad el proyecto no se detenga, no se reverse?

D.S: “Estamos considerando que es fundamental que todos los interesados se vean de alguna manera representados en el proyecto, por eso abrimos un espacio, que creo que por primera vez en la historia de la construcción de proyectos de infraestructura que la ciudadanía está participando de una manera distinta, a través de los espacios que les habilitamos, donde nos da su visión, sus ideas y sus propuestas. Llevamos desde el primero de octubre haciendo diariamente muchísimas reuniones, recibiendo muchísima información a través de un portal que creamos y la ciudadanía puede sentir que allí sus ideas van a ser tenidas en cuenta, la ciudadanía está participando de una manera muy activa”, indicó el director del IDU.

“Necesitamos ser muy transparentes con lo que se está haciendo. Le dijimos a la gente: dé sus opiniones, aquí tenemos una serie de ideas iniciales básicas que están definidas en ese artículo del Plan Distrital de Desarrollo, ahora entre usted y proponga. Incluso tenemos una herramienta muy dinámica, didáctica, que se llama Street Mix, las personas pueden casi que diseñar solas, decir cuánto espacio quiero para la bicicleta, cuánto para los peatones, distribuir todo el espacio”, señaló.

“Esa es la fase uno, contemplaba hasta el 31 octubre, hasta esa fecha la comunidad podrá sugerir inclusive ayudar a diseñarla”, advirtió.

¿Luego viene una fase dos, desde del 15 de noviembre y allí qué va a pasar?

D.S: “El 15 noviembre está programado para que la alcaldesa (Claudia López) haga la presentación del diseño conceptual, cómo va estar distribuido en el espacio a todo lo largo del corredor, teniendo en cuenta que cada perfil vial es distinto, hay perfiles más angostos, otros más anchos, entonces a presentar a la propuesta de diseño conceptual y a partir del 15 de noviembre, hasta el 18 de diciembre, terminaremos ya de cerrar los documentos técnicos para abrir el proceso de contratación de los diseños de detalle de ingeniería, detalle con el que el próximo año avanzaremos para poder contratar obras a final del 2021”, dijo.

“Ese es nuestro objetivo final de este año, poder publicar unos pliegos para las licitaciones de cursos de diseño detalle que adelante haremos con firmas especializadas”, manifestó.

¿Usted va a ser el funcionario que realmente va a entregar la séptima cambiada, transformada?

D.S: “Esta vez estamos muy convencidos porque realmente la ciudadanía, en otras ocasiones, había sentido que el proyecto no reconocía a todos los ciudadanos que están, que viven y que de alguna manera tienen relación con el corredor, y estamos invitando a la gente que participe”, respondió Sánchez.

“Creemos que por primera vez, eso es importante, diferente, que ya contamos con los recursos para hacer este proyecto, eso está en el plan distrital de desarrollo, y tercero es un compromiso que tenemos con la ciudad de cambiar la forma de pensar este proyecto, la gente pensaba que el transporte era lo primero, que era un gran espacio para movilizar muchísima gente en buses y ahora estamos pensando distinto. ¿Qué es lo que la gente necesita? Que encuentre espacios no solamente para pasar a alta velocidad, sino que pueda encontrarse, porque la séptima no es solamente un eje emblemático que no podemos convertir solamente en modo transporte”, añadió.

¿Puede entregar una fecha de cuándo va empezar la carrera Séptima y este llamado Corredor Verde?

“Hacer esos compromisos es difícil porque muchas cosas a veces resultan inciertas a la hora de programar. Sin embargo, en el 2022 esperamos poder estar iniciando las obras, ese es el objetivo inicial y de ahí en adelante, las ejecuciones de las obras tienen plazos distintos, en cada tramo es diferente. Antes del 2024 debemos estar construyendo algunos de esos tramos y en lo posible trataremos de entregarlo a la mayor brevedad”, dijo.