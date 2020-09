¿En qué van las investigaciones por muertes de Diego Becerra, Dilan Cruz y Paula Torres?

Diego Felipe Becerra, Dilan Cruz y Paula Torres eran tres jóvenes cuyas muertes son investigadas por la participación de policías.

En el de Diego Felipe Becerra, Wilmer Antonio Alarcón, condenado a 37 años de prisión por el asesinato del grafitero, tiene en su contra una orden de captura.

El joven fue asesinado de un disparo en el año 2011.

“Son 21 personas las que están involucradas, de las 21 personas tenemos 13 inmersas en un proceso, que son tres coroneles, un teniente, dos civiles, dos testigos falsos, un abogado, y 6 policiales”, dijo Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe.

En el caso de Dilan Cruz, la Corte Suprema de Justicia reiteró la orden de revisar el expediente completo de este joven muerto en las protestas del paro del 21 de noviembre del año pasado, después de que un miembro del Esmad le disparara.

“Está actualmente activo. Al parecer la Procuraduría le abrió investigación, pero hasta ahora está ahí. No justifiquen el hecho de agredir a las personas, pedimos que se haga justicia“, afirmó Yenny Alejandra Medina, la mamá de Dilan.

Paula Alejandra Torres es otro caso documentado, esta vez por su propio padre, quien se resiste al olvido.

Los hechos se presentaron el 5 de diciembre de 2015, cuando su hija fue llevada a una UPJ de Bogotá y terminó en un hospital, donde murió.

“Mi hija fue torturada, violada y asesinada por miembros de la Policía Nacional de Colombia y con el personero, yo quiero que aclaremos esto más, no más impunidad. Si quieren estigmatizar a la Policía, no se puede estigmatizar, hay manzanas podridas, esto no puede seguir pasando. Además mi hija es hija de policía de la Sijín”, dijo José Torres.

La Fiscalía pidió archivar el proceso, pero un juez negó la petición y aseguró que después de cinco años de su muerte aún no se conoce la verdad.