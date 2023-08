En robo a un SITP participaron dos menores que ya habían sido aprehendidos por el mismo delito

La Policía Metropolitana de Bogotá frustró en las últimas horas el robo a un SITP en la avenida 19, entre la Caracas y la carrera 30. Cinco sujetos participaron en el hurto, cometido a mano armada, y en el que se llevaron cuatro celulares, con el agravante de que la banda ya había sido requerida ante la justicia por delitos similares.



El coronel Jader Llerena indicó que “dos cuadras más adelante fueron capturados gracias a la reacción oportuna del conductor, que presionó el botón de emergencia e informó inmediatamente a las autoridades”.

Agregó el coronel Llerena que los tres adultos, “cuando revisamos los antecedentes, ya tenían varias entradas a la URI. Habían sido judicializados por este mismo hecho en los buses”. Y en cuanto a los menores recalcó que, “si bien es cierto ellos no tienen unos antecedentes judiciales, sí se evidencia que ya han ingresado a todo lo que tiene que ver con el sistema de restablecimiento de derechos”.

Los adultos que participaron en el robo a un SITP quedaron con medida de aseguramiento.

¿Qué dice Claudia López sobre la inseguridad en Bogotá?

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, acompañó en un recorrido por Bogotá a la alcaldesa Claudia López, quien contó sus propuestas para disminuir la criminalidad y la impunidad. Además, explicó qué ha hecho para tratar de luchar contra el homicidio, el hurto y la falta de cultura ciudadana.

“Yo soy la primera que reconoce las tres cosas que no van bien: el combate al homicidio no va bien, porque los sicariatos siguen ocurriendo; el robo no va bien, se está incrementando en vez de bajar, y en cultura ciudadana tenemos que mejorar, pero esa foto de que esta es la Ciudad Gótica, no, de que todo es un desastre, eso no es cierto”, afirmó la mandataria.

Según la alcaldesa, no es solo el mal de Bogotá. Señala que es el mal de todas las grandes ciudades del país por eso, de nuevo, la eterna queja de la falta de policías.

“Nos quitaron 1.500 policías que pagamos con nuestros impuestos, los pagué yo justamente para incrementar el pie de fuerza, como nos los quitaron, una cosa infame es que hoy Bogotá tiene menos policías que en el 2016. Pero yo no me voy a rendir por eso, porque yo igual tengo que trabajar todos los días”, subrayó.

“¿Cómo le vamos a ayudar a la Policía Nacional? Vamos a crear una policía local financiada por la Alcaldía, pero mandada por la Alcaldía, que se encargue de esas cosas que atormentan a los ciudadanos que también son seguridad: el vecino que no cumple las normas de ruido, el bar que abre y se extiende en el horario y arma riñas en la calle, el hurto simple, cuidar el transporte público, que no nos agredan a los servidores públicos del transporte público y que tampoco agredan a los ciudadanos”, precisó.