En Soacha hacen largas filas desde la madrugada para buscarles un cupo escolar a sus hijos

“Estuve desde las 3:00 a.m. y no alcancé”, dice, preocupado, un papá. Secretaría de Educación asegura que ningún niño se quedará sin estudiar.

Mientras hacen filas, algunos padres de familia denuncian que pese a haber inscrito a sus hijos en septiembre, cuando se habilitaron las matrículas, ahora están sin cupo.

“Yo empecé hacer las vueltas desde octubre para matricular al niño, lo inscribí y todo. Fui a la página y no salía cupo ni nada. Hoy llegué a las 3:00 a.m., logré el cupo, pero no debe ser así”, cuenta una mamá.

Autoridades de Soacha aseguran que están en desventaja en infraestructura, planta de docentes y calidad de la educación en comparación a otras regiones.

“Mientras a Bogotá se le paga alrededor de $1.800.000, a Soacha se le paga $1.360.000, esa tipología ha hecho que la calidad en el municipio no sea una prioridad, sino que, año tras año, ese deterioro económico vaya sintiéndose en el municipio”, asegura Eleázar González, alcalde de Soacha.

La Secretaría de Educación se comprometió a dar los 4.200 cupos faltantes antes del 21 de enero, fecha en que comienzan las clases.