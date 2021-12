En última entrevista, Mauricio Leal habló de los dolores que lo aquejaban

La muerte de Mauricio Leal y su mamá sigue siendo un misterio: tiene tanto de doloroso como de enigmático, pues las circunstancias no son del todo claras. Mientras la justicia hace su trabajo, se siguen conociendo detalles de la vida del llamado estilista de las famosas.

Mi Vitrina, un medio especializado en el tema de la belleza, compartió la que sería la última entrevista de Mauricio Leal , un espacio en el que contó detalles de su vida profesional y también personal, como los fuertes dolores que le aquejaban.

La condición que padecía su cuerpo era pseudoartrosis: “tuve un problema de espalda y de tórax. Cuando me vine a vivir a Bogotá ya tenía los inicios de esa vaina. También eso es algo que la gente debe saberlo, que la gente trabaja mucho y se queja, pero trabajar mucho y tener un dolor constante es más difícil”.

El estilita Mauricio Leal contó que fueron 14 años “sufriendo con eso, 14 años donde no salía en exámenes ni nada”. Incluso, que tenía que trabajar aguantando el dolor “a punta de pastilla. Llegué a tomar morfina porque el dolor no se me calmaba”.

En la charla de Mi Vitrina también relató que cuatro años atrás había ido a Cali para ser operado de su condición en la clínica Valle de Lili y regresó a Bogotá para seguir ejerciendo. Semanas después, cuando atendía a Jessica Cediel, “se me soltó la prótesis (quirúrgica)” y debió regresar para someterse nuevamente a una intervención.

“Eso es horrible, no se lo deseo a nadie”, exclamó para cerrar el tema de la salud y continuar el viaje por su carrera profesional, que se apagó el pasado 22 de noviembre en hechos que siguen siendo materia de investigación.