En una discoteca habrían drogado al policía que apareció muerto y enterrado en Bogotá

El subteniente Camilo Ojeda salió de un centro comercial en la calle 80, a las 11:30 p.m., en un vehículo conducido por uno de los implicados.

Pasadas las 12:00 a.m., el uniformado llegó a la discoteca del centro de Bogotá. Noticias Caracol se reserva el nombre del establecimiento para no entorpecer la investigación.

Una vez en el lugar, la banda entró en operación: el oficial Ojeda, al parecer, ingiere una sustancia suministrada por uno de los meseros cómplices, uno de los dos sujetos buscados por la Policía.

Ya sin voluntad, producto de los efectos del narcótico, el uniformado es sacado de la discoteca visiblemente mareado y en compañía de una mujer, reveló la investigación.

Allí abordan un segundo vehículo conducido por otro sujeto, que ya fue capturado.

En su recorrido hacen varias transacciones bancarias, la primera de ellas en una estación de gasolina por $90.000.

“Llegan a hacer el tanqueo del vehículo, la persona hace la verificación, como tienen que hacerlo en todo establecimiento de comercio, establece que la persona que está pasando la tarjeta no corresponde al dueño”, explicó el general Ricardo Alarcón, subcomandante de la Policía de Bogotá. Esta irregularidad fue clave para capturar a los dos sospechosos.

Fue, además, la última vez que lo vieron con vida.

Relacionado: Cuatro metros bajo tierra, hallan muerto a policía que había desaparecido en Bogotá

En una casa lote, ubicada en el barrio Egipto, terminó este mortal recorrido: allí enterraron su cuerpo sin vida.

Aparte del gasto en gasolina, los delincuentes compraron televisores, equipos de sonido y hasta pagaron cuentas en licorerías por un valor cercano a los $6.000.000.

Noticias Caracol conoció que Alias ‘Barbas’, quien estaría implicado en el crimen y es buscado por las autoridades, habría salido del país por la frontera con Cúcuta.

Más sobre esta noticia:

Se conocen nuevos detalles sobre crimen del policía hallado cuatro...