En video quedó registrado cómo roban a joven madre bajo la modalidad del paquete chileno

En el barrio Fontibón, una humilde joven fue víctima del paquete chileno y le robaron la ayuda económica que le había entregado el gobierno por la pandemia.

Cámaras de seguridad captaron cómo fue engañada.

Un hombre llegó a una esquina y dejó caer un paquete que supuestamente era dinero. Siguió su camino y detrás de él apareció una mujer que sería su cómplice y recogió lo que se cayó mientras pasaba Silca Martínez Navarro, la joven víctima que llevaba en brazos a su bebé.

"Yo no me di cuenta y la muchacha que iba un poquito más adelante que yo, se agacha y me pregunta que si se me cayeron", relató.

El mismo sujeto, segundos después, regresó al lugar, al parecer en compañía de otro individuo, para seguir a su víctima.

Al alcanzarla, afirmó Silca, el delincuente la amenazó a ella y a la otra mujer diciéndoles que le respondieran por “la plata o yo llamo a la Policía”.

“La señora abre un bolsito que lleva adelante y le dice ‘no, señor, mire, yo tengo mi plata’, y en vista de que ella le está mostrando su plata y que el señor dice que los billetes de él son de 20 y que tienen un sellito, yo como vi que ella le mostró su plata, pues yo también”, contó.

Luego, “la señora saca el supuesto paquete de plata, se lo da al señor y se va corriendo, a lo que yo voy a voltear, porque yo tenía mi hija, voy a mirar a mi hija, el señor me agarra mi plata y se la lleva”, agregó.