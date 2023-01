En video quedó registrado violento robo a joven cerca de la Universidad Javeriana

“Me dijo ‘entregue el bicho’ mientras me daba puñaladas”, relató la víctima, que terminó con un pulmón perforado. Le hurtaron herramientas y 300 mil pesos.

El hombre contó que los delincuentes se movilizaban un vehículo por la carrera Séptima con calle 45. Tres de ellos, aseguró, intentaron robar a otra persona que logró defenderse.

Del mismo carro, continuó, bajaron otros seis sujetos: “me agreden, me dan puñaladas, me dan golpes en la cara”.

“Uno de ellos me dice ‘entregue el bicho’ mientras me daba las puñaladas atrás y otro me pega con una botella y de ahí yo caigo inconsciente”, precisó el joven.

Afirmó que los hombres le robaron una “maleta donde llevaba unas pertenencias que eran la herramienta con la que trabajo, que era un láser, una pistola de fijación, un taladro inalámbrico y 300 mil pesos”.

Dijo que por fortuna fue reconocido por “unos muchachos del barrio y me llevan hacia el San Ignacio”.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en el 2017 se reportaron 62 mil hurtos a personas.

Autoridades indican que han recibido 12 mil denuncias por robo de celular en el primer trimestre de 2018; Alcaldía de Bogotá, por su parte, afirma que este delito ha disminuido un 30%.

