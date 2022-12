“Encañonó a mi hijo con un revólver”: impresionante relato de expolicía herido por fleteros

Contó cómo fue el momento en el que le dispararon y le robaron 13 millones de pesos en el parqueadero de su casa, en Kennedy.

Videos del conjunto residencial donde se cometió el crimen se observa cómo uno de los ladrones se hizo pasar por residente y no dejó cerrar la puerta principal para que otro sujeto en moto entrara.

“Cuando yo me di cuenta, la demora fue que él se bajara y llegó un tipo y lo apercolló (a mi hijo), lo encañonó con un revólver en la cabeza y le decía que soltara el maletín o si no le disparaba”, relató el policía pensionado.

En ese maletín llevaban 13 millones de pesos que acababan de retirar en un banco de un centro comercial en el occidente de Bogotá.

Su reacción fue defender a su hijo, por lo que “yo me le fui al señor y cuando él se dio cuenta que yo me le fui salió y me disparó, salió corriendo y se subió a la moto que estaba cuadrada ahí enseguida y se fueron”.

Herido en una pierna, el exagente intentó perseguir a los ladrones. “En ese momento mi hijo me abrazó y no me dejó correr más”, agregó.

De acuerdo con cifras de ‘Bogotá cómo vamos’, el 45% de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad y el 30% en su barrio.

En lo que va corrido del año se han registrado 144 casos de fleteo.

