Encapuchados se enfrentaron contra el Esmad en alrededores de la Universidad Distrital

En pleno mediodía de este martes, 24 de mayo de 2022, la avenida Circunvalación, a la altura de la Universidad Distrital, en Bogotá , se convirtió en un campo de batalla por enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública.

Botellas con gasolina, piedras, bombas aturdidoras y vidrios volaban por doquier. El tránsito era literalmente imposible, ya que la situación estaba fuera de control.

“Mire todo esto lleno de piedras, nos rompen las tejas. El otro día nos botaron una botella llena de gasolina y menos mal que el vecino trajo una escalera, se subió y botó la botella a ese lado y estalló todo”, declaró una vecina del sector.

Con tanquetas y chorros de agua, la Policía intentó bajar la temperatura a la protesta. Sin embargo, decenas de encapuchados colapsaron el lugar y quienes debían cruzar para ir a trabajar quedaron en medio de los desmanes.

“Aquí estoy desde las 4:30 p. m. y, pues no, la verdad, no sé qué fue lo que pasó. Salimos corriendo, pero no veo a ninguno de mis compañeros. Yo creo que entraron por el otro lado”, indicó Rosa, una guarda de seguridad.

Hacia las 3:30 p. m. se debieron suspender las clases en la Universidad Distrital, puesto que decenas de encapuchados ingresaron al claustro educativo. No obstante, eso no calmó las protestas.

Las autoridades investigan si había presencia de personas infiltradas de la denominada primera línea y que no hacen parte de la comunidad educativa. Durante horas, la avenida Circunvalación y la calle 26 con tercera permanecieron cerradas, lo que generó un tremendo caos vial en los alrededores.