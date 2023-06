Encuentran cadáver en vía a La Calera: se trataría de Javier Velilla, desaparecido tras avalancha

En la tarde de este martes, 13 de junio de 2023, bomberos encontraron un cuerpo en la vía que conduce de Bogotá a La Calera. Al parecer, los restos serían los de Javier Velilla , el vigilante que desapareció hace siete meses en ese sector producto de una avalancha.



El hallazgo del cuerpo se dio horas después de que apareciera la llanta del carro en el que la víctima se transportaba el día de la tragedia. Serán los peritos de Medicina Legal los que determinen la identidad precisa del cadáver encontrado.

Mediante un comunicado, la Alcaldía Mayor de Bogotá reveló que el cuerpo hallado en la vía a La Calera estaba al interior de un vehículo que había quedado "atrapado bajo el lodo".

Precisamente, este vehículo fue avistado por parte de los rescatistas luego de que la comunidad denunciara que en el sector habían "rastros de aceite".

Las labores de rescate del cuerpo fueron llevadas a cabo por entidades de Bogotá con apoyo del Ejército Nacional.

Cabe recordar que Javier Velilla desapareció en la tarde del sábado 12 de noviembre de 2022 cuando una avalancha lo arrastró a él y a un compañero de trabajo identificado como Hollman Rodríguez.

Luego de una búsqueda iniciada el día de ayer por parte de @BomberosBogota en el sector de la vía a La Calera, se encontraron unos restos humanos, de los que la investigación forense determinará su identidad. Apoyaron @IDIGER @COL_EJERCITO y el Sistema de Emergencias de @Bogota pic.twitter.com/T4WbPxxYmU — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) June 13, 2023

Apareció primero una llanta

Las autoridades encontraron parte del carro que sería en el que iba el guarda de seguridad Javier Velilla, quien desapareció el 12 de noviembre de 2022 tras una avalancha en la vía La Calera.

Fue un habitante del sector, en la vía a La Calera, el que alertó a las autoridades tras ver una llanta que salió a flote en una zona fangosa. Una vez llegaron al lugar, los bomberos verificaron que se trataba de un neumático de un vehículo y señalaron que tendrían que utilizar maquinaria pesada para tratar de recuperar el carro que estaría enterrado.

“Bajamos los bomberos al sitio y ubicamos una parte de un vehículo, toca iniciar labores con maquinaria pesada para recuperar el vehículo o parte del vehículo que se encuentra ahí y mirar a ver qué encontramos”, indicó el teniente Ciprián Bohórquez, de los Bomberos de Chapinero.

El clamor de su esposa

Luz Ángela Ríos Camacho, esposa de Javier Velilla, clamó a las autoridades que no dejaran de buscar su cuerpo. Su preocupación más grande siempre fue el número de rescatistas que estaban en esas labores.

“La verdad, entre más días te das cuenta que hay menos gente. Ya hoy solamente está el equipo de bomberos acompañándonos y hay una sola máquina abajo funcionando”, aseguró la mujer el pasado 20 de noviembre.

“No me dejen sola, porque tengo cuatro hijos, no me abandonen. Lo más importante es sacarlo de allá”, complementó la esposa.