“Tengo hambre, no tengo trabajo”: encuesta revela preocupante situación económica de los bogotanos

Un preocupante panorama sobre la situación económica de los hogares de la capital de Colombia reveló el programa Bogotá Cómo Vamos. Lo más grave es la cantidad de ciudadanos que hoy aguantan hambre, tras un año de la pandemia del coronavirus COVID-19 .

"Tengo hambre, tengo hambre, no tengo trabajo, ¿a dónde me reciben a mí para trabajar? Ahora, si almorzamos, no comemos, porque no alcanza el presupuesto", asegura Omaira, una de las personas afectadas.

El desesperado y angustioso testimonio de esta mujer refleja la grave crisis que se vive en medio de la pandemia.

"He aguantado hambre y me ha tocado hasta pedir", señala, entretanto, un cuidador de carros.

Tres de cada diez bogotanos han aguantado hambre en la última semana. Al 45%, no les alcanza el dinero ni para suplir sus gastos mínimos, según una encuesta de Bogotá Cómo Vamos.

"Hay un deterioro en la calidad de vida en Bogotá y se han ampliado las brechas. El 42% de las personas se sienten pobres, un tema de pobreza subjetiva", señala Felipe Bogotá, director del programa Bogotá Cómo Vamos.

La mayoría hoy están sobreviviendo como muchos menos ingresos. "Económicamente tuve un bajón del 80%", sostiene, por ejemplo, Germán Doncell, habitante de la capital de la República.

Y una de las causas es quedarse sin trabajo. Según la encuesta, el 74% de familias sufrieron la pérdida de al menos un empleo.

"En mi casa duramos como cuatro meses en los que las cabezas de familia se quedaron sin trabajo. Por ahí un 40% se quedó sin trabajo, de los que yo conozco", dice el ciudadano Jairo Méndez.

Y con el pasar de los días, los bogotanos también perdieron sus pocos ahorros.

"Tocó acudir a los ahorros, a préstamos y de todo, para suplir las necesidades", agrega Jairo.

Según los gremios económicos, la informalidad sigue creciendo y se ubica en el 46%. Los bogotanos no solo ganan menos, sino que además acuden mucho más a ventas ambulantes o a empleos inestables.

"Eso era algo de lo que habíamos advertido el año pasado, el impacto real de la pandemia lo íbamos a ver este año y que la reactivación iba a ser mucho más lenta", asegura el director de Bogotá Cómo Vamos.

Esta recuperación es ahora el mayor reto de los hogares de la capital de Colombia.

“Yo no sé qué vamos a hacer, si será que va a haber comida o no, será ir a comer arracacha o arroz con huevo", afirma el ciudadano Jesús González.

Ahora, los ciudadanos temen que, con la llegada de un tercer pico del coronavirus COVID-19, la situación empeore.