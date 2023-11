Enel no ha resuelto problema de facturas de decenas de usuarios: a uno le cobran $3 millones

Pagar el recibo de la luz con Enel se ha vuelto un dolor de cabeza para decenas de usuarios en Bogotá que, desde las tres de la mañana, hacen largas filas en los SuperCADE para evitar que les suspendan el servicio, todo por los problemas que ha reportado la empresa en la facturación.



Es el caso de un ciudadano que ha ido cinco veces para que le den alguna solución y que, a la fecha, no ha recibido respuesta.

Cuenta que el recibo de noviembre de Enel le llegó por 3 millones de pesos, en los que ya acumuló los pagos de octubre y noviembre. Lo peor es que teme “que me suspendan el servicio de energía porque no me dejan pagar, no puedo hacer nada, no me solucionan nada”.

Contó que este martes llegó a hacer fila desde las tres de la mañana “y esta es la quinta vez que vengo a hacer el reclamo para que me solucionen algo, pero no me dan solución de nada. Todavía nada”. Detalló que el kilovatio de energía aumentó un 50%.

¿Por qué Enel tarda en dar solución a los clientes?

La empresa atiende a los usuarios uno a uno, ya sea por vía telefónica, WhatsApp o en los SuperCADE, pero muchos se van sin obtener respuesta.

El temor de los usuarios aumentó, pues el pasado 8 de noviembre Enel anunció que retomará “de forma gradual el proceso de suspensión del servicio de energía para los clientes que presenten mora en el pago de su factura”.

Este proceso empezará con las personas que tengan dos o más periodos en mora, pero “exceptuando los clientes que aún presenten inconsistencias en pagos no procesados, pagos doblemente debitados en entidades bancarias, posibles valores acumulados en cobros de servicio de terceros u otras reclamaciones en curso relacionadas con la actualización del sistema comercial que realizó hace unas semanas la compañía”, precisó.