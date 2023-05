Enfermera en Bogotá denuncia que la abusó un hombre que la siguió en Transmilenio

Una enfermera en Bogotá denunció que fue víctima de abuso sexual en el barrio San Bernardo por parte de un hombre que la habría seguido en Transmilenio y la abordó cuando ella se bajó en la estación Nariño, sur de la ciudad.

El agresor sometió a la mujer con cuchillo y la hizo caminar hasta una residencia donde ocurrió el ataque sexual. Además, también accedió a sus aplicaciones bancarias en el celular, robándole el dinero que tenía.

“Eran las 6:30, ella venía hacia el trabajo, se bajó de la estación, el tipo se le acercó, la cogió y le quitó la chaqueta que ella traía y la amedrentó poniéndole un cuchillo al lado del abdomen y de ahí la recorrió mucho, tipo a las 8:30 la entró al barrio San Bernardo”, relató el papá de la víctima a Citytv.

En el barrio San Bernardo, el hombre llevó a la mujer hasta una residencia donde, en una de las habitaciones, abusó de ella.

“No había personas por ahí que pudieran socorrerla, no había ninguna tienda ni siquiera a esa hora abierta. En esa habitación la agrede sexualmente, pegándole, le dice que ya la tiene ubicada, que sabe cuál es el sitio de trabajo, que no es la primera vez que hace esto y que a él no le interesa matarla”, detalló otra persona cercana a la víctima.

Según la mujer, el agresor la llevó inicialmente a un parque y allí la tuvo alrededor de unos 20 a 30 minutos, mientras le pidió que abriera las aplicaciones de su celular.

“Todo esto pasaba mientras me amenazaba y me decía que le diera besos como si fuera mi pareja”, dijo la víctima, según informó El Tiempo.

De acuerdo con la mujer, al agresor lo detuvo la Policía Metropolitana de Bogotá, pero luego fue dejado en libertad. Por eso, hace un llamado para que lo capturen.

“Solo les pido a las autoridades que hagan justicia”, manifestó.

Si usted o algún conocido sufre de algún tipo de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia, comuníquese a las líneas: