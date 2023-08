Enfermero fue atropellado por ambulancia en Bogotá: "En vez de salvar vidas, casi acaban con la mía"

Solo en Bogotá, 71 personas resultaron lesionadas diariamente en accidentes de tránsito. Uno de los casos más recientes es el de un enfermero que fue atropellado por una ambulancia mientras conducía su moto. El siniestro vial se registró en la avenida Caracas con calle Sexta, cerca a la estación de Transmilenio Tercer Milenio.



“Yo salía de turno del trabajo, el semáforo estaba en verde y yo pasé. De un momento a otro pasó una ambulancia y me estrelló, yo quedé inconsciente en el suelo. Dos muchachas me ayudaron, hicieron un video y ellas dicen que la ambulancia venía con la sirena y no traía pacientes. Yo quedé en el suelo, ellos dijeron que habían llamado a Tránsito, Tránsito se demoró, ni siquiera me dieron los primeros auxilios y eso que es una ambulancia”, contó Víctor Leonardo Rojas, enfermero que fue atropellado.

Después de que fue atropellado por la ambulancia, Víctor tuvo que someterse a una cirugía en la rodilla. Al parecer, su recuperación tomará varios meses.

“Estoy muy adolorido. Los médicos de la clínica donde yo trabajo me dijeron que esta recuperación va larga, dura como ocho meses, más las terapias”, señaló.



“Tengan prudencia, en vez de salvar una vida, casi acaban con la mía. Vean cómo me dejaron, sin trabajo, preocupado, si mi medio de transporte, que es la moto, y eso que aún la estoy pagando”, concluyó el enfermero que fue atropellado por la ambulancia.