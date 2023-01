Engañaron a abuelos regalándoles celulares 'flecha' y ahora enfrentan millonarias deudas

Personas con uniformes de una empresa les hicieron firmar un contrato, que no leyeron, y en este momento les están cobrando costosos teléfonos y planes.

Los sujetos abordaron a sus víctimas en el sur de Bogotá y les dijeron que “por ser de la tercera edad no teníamos que pagar un peso, que la empresa nos regalaba estos celulares, que teníamos que firmar unos papeles y unos sellos y nos engañaron”, dijo una de las afectadas.

El hecho ocurrió hace un mes y ahora recibieron facturas donde les cobran planes de telefonía y aparatos de gama alta.

Reconocen que no leyeron los contratos porque los supuestos funcionarios “no dejaban mirar papeles porque estaban de afán”.

Los delincuentes usaron sus datos, firmas, huellas y fotocopias de cédulas para adquirir planes y teléfonos de gama alta.

La empresa cuyo nombre usaron para la estafa investiga cómo se dio la venta de los equipos.