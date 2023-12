Entregó a hijo por joven apuñalado en Bogotá, pero no lo capturaron porque “no tenían claro el caso”

César Andrés Sánchez es el padre de uno de los dos jóvenes implicados en el robo a Juan Esteban Ariza, de 18 años, al que apuñalaron cerca del corazón. Al enterarse de lo que había hecho su hijo, no solo lo entregó a él, también al adolescente de 17 años que empuñó el arma contra su víctima, en hechos ocurridos el domingo 10 de diciembre en el barrio Aures, de la localidad de Suba, en Bogotá.



El humilde vendedor ambulante se hizo viral por un video en el que se le observa regañando fuertemente al menor de edad que apuñaló a Juan Esteban, mientras esperaba que las autoridades lo aprehendieran.

“Muy ofendido, porque nos matan ¿y entonces qué? Y él relajado por todo lado y nosotros sí escondiéndonos, sin hacerle nada a nadie (…) yo también tengo a mi hijo allá alineado que tiene que entregarse”, le decía don César.

“¿Le parece justo con su mamá, con su hermana? ¿Que me pelen una pistola por culpa de usted y la gono… de mi hijo? No valoran la vida”, prosiguió.

Don César tiene una carreta de fruta en la calle y al lado ubicó otro puesto de ventas que compró para que su hijo trabaje, pero afirma que él solo va cuando quiere.

Publicidad

En diálogo con Noticias Caracol contó cómo se enteró de que su hijo fue cómplice del robo en Bogotá.

“Yo le pregunto todo, ‘¿qué pasó hermano?’, él me dice ‘papá, yo estaba en el parque y llegó él y me dijo que si lo iba a acompañar a comprar una gorra a Suba’, él se fue a acompañarlo, ni siquiera sabía que él llevaba un cuchillo”, narró.

Al enterarse de lo que pasó buscó al menor de edad, que en las imágenes llevaba gafas blancas y fue quien requisó y apuñaló al joven de 18 años.

Publicidad

“Lo cogí entrando a la casa y le dije ‘vamos, que lo voy a entregar a la Policía’. Me estuve en el mismo conjunto, en la portería, hasta que llegó la Policía. En el momento la Policía estaba diciendo que no tenían órdenes de captura, pusieron un poco de peros y decían que lo iban a soltar y que se lo iban a entregar a la mamá, y la mamá llamó a Bienestar Familiar y allá quedó ese proceso”.

Y es que el presunto autor material de apuñalar y robar en Bogotá a Juan Esteban tiene 17 años, mientras que el hijo de don César tiene 23, razón por la que el miércoles 13 de diciembre fueron con su “hijo por la mañana a los juzgados de Paloquemao a presentarnos, y le dijeron que como no tenían bien enterado el caso, porque él es mayor y fue el que entró hasta allá, le dijeron que lo citaban en el transcurso de ayer, que lo llamaban en cualquier momento, que si no lo llamaban tenía que ir el viernes antes de las ocho de la mañana a presentarse, que ya estoy dispuesto a hacer eso porque yo tengo mi conciencia limpia de que no le enseño nada malo a mi hijo, solo a trabajar”.

Este vendedor denuncia que ha recibido amenazas desde el día que entregó al adolescente en Bogotá. “Vinieron a mostrarnos una pistola y yo estaba con mi hija y con mi esposa, como a las siete de la noche, por eso yo dije ‘recojamos y voy a buscarlo así se me caiga el mundo, pero yo lo busco y ya entregándolo a él, entrego a mi hijo’”, aseguró.

Como padre dice entender el dolor que atraviesa la familia Juan Estaban Ariza, porque a su “hijo lo han herido por quitarle una gorra, algún tiempo por quitarle una cicla le abrieron de lado al lado un brazo, casi lo pierde”.



Por eso confiesa que “me da ira, me da tristeza, porque la gente me juzga, nos juzga” por algo que hizo su hijo.



Publicidad

Entre tanto, Alexánder Ariza, padre del joven herido en Bogotá, afirma que el adolescente “es quien hiere a mi hijo, el que lo acorrala contra el portón blanco, como se ve en el video, y es el que le propina esta lesión en el corazón y por eso estamos en estas circunstancias”.

Reveló que Juan Esteban “sigue en unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado”, pero espera “que haya una evolución satisfactoria para nosotros”.

Ahora exige que las autoridades “emitan una orden de captura contra estas dos personas que están debidamente identificadas” por el ataque al joven en Bogotá.