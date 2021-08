Epa Colombia vuelve a pedir una segunda oportunidad: “Yo no me quería ir a la cárcel”

En un video publicado este viernes, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se pronunció sobre la condena en su contra a 63 meses de cárcel por los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

“Amiga, yo realmente estoy triste y esto que me está pasando yo no se lo deseo a nadie”, manifestó la joven.

Daneidy Barrera no pudo contener el llanto al hablar de su situación, pues aseguró que no quería ir a la cárcel.

“Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos. Yo le dije a la Fiscalía, porque fui hasta las oficinas de Transmilenio, que yo les pagaba con las keratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo, de mí dependen miles de personas; yo pago unos sueldos muy grandes. Que yo quería cambiar que estaba construyendo para seguir generando empleo, que me dieran la oportunidad”, afirmó.

Epa Colombia manifestó nuevamente que ella ha querido cambiar y remediar sus errores, pero no ha sido escuchada.

“La Fiscalía no me ha querido ayudar, siempre toco puertas, le digo que me brinde una segunda oportunidad para seguir cambiando y demostrando que puedo ser una mujer diferente, quise hacer campañas con Transmilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado”, subrayó.

En cuestión de minutos, el video sumó miles de reproducciones. Varias personalidades como Sara Uribe, Yeferson Cossio y sus seguidores se manifestaron con expresiones de apoyo.

Diana Celis, pareja de la empresaria, escribió: “Mi guerrera sabes que estaré contigo siempre. De esta vamos a salir bien”.

Hasta el momento no se ha emitido una orden de captura contra la influencer.