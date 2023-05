Érika Aponte se separó de Cristian Rincón tras descubrir infidelidad: habla su mejor amiga

La mejor amiga de Érika Aponte, en entrevista con Caracol Ahora, dio detalles de la relación que la víctima sostuvo por 11 años con Cristian Camilo Rincón, hombre que la asesinó la tarde del domingo en el centro comercial Unicentro de Bogotá.

“Conozco a Érika hace 13 años. Ella llevaba 11 años de relación con Cristian. Cuando Érika queda embarazada es cuando empiezan las agresiones hacia ella. Estando en estado de gestación, él la sacó y luego que tuvo el niño, la excusa era como no le dejó llevar el niño, la manipulaba con el niño”, aseguró la joven, que estudió con Érika en el colegio.

De acuerdo con su relato, Érika Aponte habría descubierto que Cristian le había sido infiel y ahí tomó la decisión de separarse de él.

“Hace 20 días me encontré con Érika y me comentó que se había dado cuenta de que Cristian le había sido infiel. Se contactó con la chica con la que él le fue infiel, la chica le mostró fotos, conversaciones y eso rompió a Érika y ella tomó la decisión de que se iba a separar por eso”, agregó la joven.

Según la amiga de Érika, Cristian “nunca pensó que la iba a perder y que, seguramente, ella lo iba a perdonar como siempre lo hacía”. Para ella, eso habría desencadenado que él cometiera el crimen.

La joven contó que al principio de la relación estaban “superenamorados. Cristian, en medio de todo, fue un buen hombre, al inicio muy detallista”, pero luego “se convirtió en un amor obsesivo lo que él tenía por ella, demasiado obsesivo, la controlaba mucho, la llamaba mucho, la perseguía”.

Sobre las medidas de protección, dijo que “solamente le brindaron seguridad en la casa, es como un tema ‘no me importa’, eso fue”.

“Lo último que hablé con ella fue a finales de abril. De hecho, tengo las conversaciones donde dice que las cosas están demasiado difíciles”, indicó.

Cristian Camilo amenazaba a Érika Aponte con frases como “‘usted no me puede dejar, no le voy a dejar llevar el niño y si no la mato; si usted no es mía, no es de nadie’. Siempre era así, pero nunca pensamos que de verdad la iba a hacer”, agregó la amiga de la víctima.

De acuerdo con su relato, Érika le comentó que se iba a vivir donde su papá, pues “se sentía más protegida al lado de él, pero sufría porque no se pudo llevar al niño”.

Agregó que no tenía conocimiento de que Cristian Camilo tuviera en su poder un revolver.

“Sí sabía que de pronto salía con un objeto cortopunzante, pero de armas de fuego nunca me lo manifestó”, dijo.

Asimismo, anotó que él tenía la costumbre de amedrentar a Érika, “pero nunca de pronto nunca se llegó a pensar que las cosas iban a terminar así”.

Sobre el hijo de Érika Aponte, un niño de 8 años, señaló que supo por el hermano de la mujer asesinada que lo tiene el ICFB.

Ella había aconsejado su amiga para que pidiera ayuda.

“Lo último que yo le dije a Érika fue que se dirigiera a la Casa de la Mujer que queda acá en Yomasa, que ahí sabía que le podían colaborar y le podían ayudar”, manifestó.

Finalmente, envió este mensaje a las autoridades: “Por favor, sean más conscientes con las mujeres, con los hombres, en esos temas que son tan delicados. Que Erika sea la última y sea el ejemplo para de verdad tomar decisiones a tiempo y no sea tarde como pasó con ella”.