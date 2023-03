¿Es de los que deja el carro parqueado en la calle? Cuidado con esta modalidad de robo

Un total de 400 carros han sido robados en Bogotá durante el 2023 bajo la modalidad de halado. La inmensa mayoría porque sus conductores los habrían dejado mal parqueados en las calles. Las autoridades hicieron recomendaciones.

El carro que está mal parqueado, o dando papaya, porque ha sido dejado en la calle por su propietario puede atraer a un delincuente, que se dedica a observarlo por horas.

No es sino cuestión de segundos para que bandas que roban carros, los abran y los hurten. Con esta modalidad, conocida como halado, solo en Bogotá han robado 400 vehículos este año.

María Jimena Pava es una conductora que fue víctima de esta modalidad. "La verdad dejé el carro parqueado porque pensé que no me iba a demorar sacando una documentación y resulta que me demoré, pero cuando salí pensé que la Policía de Tránsito me lo había inmovilizado y resulta que no, que fue hurtado", explica.

Unos meses después, la Policía de Tránsito, por suerte, logró recuperar su vehículo. "Dios mío, fue un descanso porque perder todo eso", asegura la víctima de robo.

Y aunque otros carros fueron recuperados, los que no pasan a desguazaderos y en el caso de las camionetas de alta gama van a parar fuera de la ciudad.

"El abandono se constituye en ese momento en el que el vehículo se encuentra sin ocupantes ya sea un minuto, diez minutos, una hora o toda la noche", explica el coronel Wilson Barrios, jefe seccional de Tránsito y Transporte.

Para la Policía, la solución está en manos de los conductores. "A los conductores que tienen que hacer alguna diligencia se les recomienda dejar esos vehículos en lugares que han sido debidamente establecidos como parqueaderos", expresó el oficial.

Lo mismo opina María Jimena: “Por favor, que lo guarden en un parqueadero, así no se demoren nada, porque les puede pasar lo mismo que a mí", expresó.

La Policía ha recuperado 135 vehículos este año y ha impuesto más de 8.000 comparendos a los carros por estar mal parqueados o abandonados en la vía.