“Es doloroso que el rector se me burle en la cara”: madre de niño presuntamente abusado por docente

Un estudiante del colegio Nuevo Chile le contó a su mamá “que el profesor lo tocaba” , hecho que generó una protesta pacífica y que se tornó violenta tras la presencia de encapuchados que intentaron quemar la fachada de la institución, ubicada en el sur de Bogotá.

Según narra la señora, el niño, alegre y a quien le gustaba ir a estudiar, cambió drásticamente: “Muy violento, muy violento contra sus compañeros, muy agresivo con los niños, les pegaba a los niños”.

Asegura que buscó respuestas en el colegio, pero dudaron de las palabras del menor de edad. “Para mí es doloroso que un rector del colegio se me burle en la cara y me diga que los papeles que yo tengo no son suficientes para él, que a él quién le va a demostrar que el niño está diciendo la verdad”, afirmó.

Por su parte, Richard Ladino, rector del colegio, pidió que se permita el avance de la investigación. “Yo no puedo destituir maestros ni tampoco puedo condenar a nadie, eso les corresponde a las autoridades”, indicó.

El profesor que habría abusado del menor de edad fue separado de la institución y no tiene contacto con los estudiantes mientras se esperan los resultados de Medicina Legal. Será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en este caso que involucra a un niño de cuatro años.