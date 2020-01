“Es un acosador”: mujer denuncia que el taxista Freddy Contreras la agredió sexualmente

Asegura que, hace dos años, el conductor la tocó, le hizo preguntas sobre su vida íntima y le habló hasta de tríos.

“Tomo el taxi en el norte de Bogotá. A lo largo del trayecto él (Freddy Contreras) empieza a preguntarme sobre mi vida personal, sobre mi vida sexual”, relata la mujer, que prefirió proteger su identidad.

Y añade: “De un momento a otro, detiene el carro y se voltea. Me coge la mano e insiste en preguntarme sobre mi vida personal. Luego de eso, él me hace un supuesto examen psicológico y físico, me coge la pierna, yo me asusto”.

Según su testimonio, al sentirse agredida, le dice que le gustan las mujeres y que por favor la deje bajar porque se siente incómoda.

Entonces, afirma la denunciante, el taxista le responde: “A mí me encantan las chicas lesbianas, he hecho varios tríos”. Incluso le pide el número de teléfono antes de dejarla bajar.

Finalmente, la mujer señala que no denunció en su momento, pero sí va a hacerlo ahora.

A este testimonio, se suman otros en los que mujeres han dicho sentirse incómodas como pasajeras de Contreras.

Caracol Radio dio a conocer la declaración de una mujer. Ella aseguró que el taxista le dijo: “Es que las mujeres sí son bien brutas, las personas se montan a los uber creyendo que no les pasa nada… lo que pasa es que menos rico, pues en los Uber llegan y las matan, por lo menos en los taxis las violamos y después las matamos”.

Lo que dice el taxista

Ante estas denuncias y su polémico video en el que realizaba comentarios machistas y agresivos, Contreras se pronunció.

“Pueden decir lo que sea, pero que yo diga que en los taxis las matan y después las violan, eso es una mentira, ojalá pueda encontrar a esa persona”, señaló.

Y añadió: “Hay más oficios, no la ilegalidad. Eso fue lo que quise decir en el video”.

Desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá rechazaron los comentarios del líder de los taxistas e invitaron a denunciar las agresiones que este haya podido cometer contra las pasajeras.

