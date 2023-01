“Es un peligro para la sociedad”: ciudadanos rechazan norma que beneficia a reincidentes

Fiscalía habría perdido herramientas para procesarlos, luego de que Corte Constitucional decidiera que no se tendrán en cuenta antecedentes judiciales.

“Es una persona que no le está aportando nada a la sociedad” y “es un peligro para la sociedad”, son algunos de los comentarios más populares entre los habitantes de Bogotá tras conocer este beneficio que complicaría procesos a la Fiscalía.

Otros opinaron que esto es un desgaste, ya que una vez puestos en libertad, “los mismos delincuentes vuelven a ser capturados, vuelven a cometer los delitos y vuelven a quedar en disposición de la justicia”.

En medio de esta polémica, queda la duda sobre si realmente sirve denunciar.