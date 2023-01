“Es un sacrificio que debemos hacer como país”: estudiantes a quienes piden levantar paro nacional

Jóvenes que salieron a protestar este miércoles enviaron un claro mensaje: “Nada va a ser fácil y por eso estamos aquí resistiendo. No somos terroristas”.

Julieth Tapiero, estudiante que participa en la jornada, afirma que “son gastos que, nosotros como trabajadores o como estudiantes, vamos a ver a futuro”.

Además, los jóvenes sostienen que, si no se dan cambios sustanciales en las políticas oficiales, continuarán con el paro nacional .

“Esperamos ser escuchados para tener una educación con mejores garantías, con mejor presupuesto. También exigimos que la represión, que se ha presentado por parte del Esmad, pare”, asegura María Camila Sarta, estudiante.

Asimismo, Estefany Avendaño envió un mensaje contundente: “No somos vándalos, los estudiantes no somos terroristas, estamos defendiendo a nuestro pueblo y Colombia tiene que entenderlo”.

Finalmente, insisten en que el gobierno les hizo conejo con el presupuesto acordado.



