“Es una atrocidad”: tala de árboles para construir colegio indigna a vecinos del barrio Pio XII

Ellos aseguran que no se les tuvo en cuenta y no entienden cómo en plena emergencia ambiental se toma esta medida. Alcalde Peñalosa defendió decisión.

En el parque donde antes cantaban los pájaros, advierten sus cotidianos visitantes, ahora hay maquinaria trabajando y talando árboles.

La medida fue tomada por el Distrito luego de ganar un pleito por el predio.

"Queremos que la Personería y todo lo que tenga que ver con las ‘ías’ se haga presente porque lo que se está cometiendo es una atrocidad, es un arboricidio", dice Guillermo Ariza, habitante del sector.

“No entendemos como vienen a talar los árboles acá cuando lo que tenemos es una contaminación en el medio ambiente", explica Martha Cecilia Santa Fe, otra habitante del sector.

“Quiero desmentir a la Secretaría sobre la concertación. No ha habido dos reuniones con la comunidad eso es completamente falso y las firmas que han recolectado no son firmas de la zona colindante", denunció Carlos Uribe, habitante del sector.

Para ellos, la construcción de un colegio solo traería afectaciones.

“Este un barrio que solo tiene una vía de acceso que está completamente destruida y colapsaría con todas las rutas que traen a los niños. Nosotros no estamos en desacuerdo con la educación pero creemos que hay sitios más óptimos donde se puede construir un colegio", dicen los habitantes.

El alcalde Enrique Peñalosa explicó que este predio pertenece al Distrito. “Este es un lote que estaba destinado a ese uso, y por supuesto tenemos que construir ese colegio porque no podemos dejar a nuestros niños sin colegio. Estamos avanzando para lograr darle a más niños una jornada completa”. Señaló.

Todavía continúan los trabajos de tala y remoción de tierra en la zona.

